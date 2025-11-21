Chiavari, Samuele Ceccarelli ospite del Panathlon Tigullio
di Redazione
CHIAVARI - Il Panathlon Chiavari Tigullio è orgoglioso di annunciare che domani sera 22 novembre, alle ore 20, presso il Gran Caffè Defilla, sarà ospite del Club il campione azzurro Samuele Ceccarelli, per una serata dedicata ai valori dello sport, della passione e dell'impegno.
Samuele Ceccarelli, classe 2000, è uno dei velocisti più promettenti dell' atletica italiana. In pochi anni si è imposto sulla scena nazionale ed europea grazie a risultati che evidenziano il suo talento e la sua crescita costante.
Tra i suoi risultati più importanti si ricordano:
*Campione europeo indoor 2023 sui 60 metri a Istanbul, dove ha
conquistato l?oro in 6?48, superando il campione olimpico Marcell Jacobs.
*Primato personale di 6?47 sui 60 m indoor, tra i migliori tempi
italiani di sempre.
*Campione italiano assoluto dei 100 m nel 2023 ai Campionati di
Molfetta.
*Prestazioni di alto livello nei 100 metri con tempi fino a 10?13,
che lo hanno portato a essere considerato tra gli sprinter europei più
interessanti della nuova generazione.
Un atleta completo, dentro e fuori la pista
Alla carriera agonistica, Ceccarelli affianca gli studi in giurisprudenza, dimostrando una notevole capacità di conciliare impegno sportivo e crescita
personale. Il suo percorso racconta la forza della disciplina, la resilienza dopo momenti difficili e la volontà di eccellere in più ambiti: qualità che
lo rendono un modello per i giovani e una figura perfettamente in linea con i valori del Panathlon.
