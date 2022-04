Chiavari, l'assessore Berrino: "Nel 2021 in Liguria boom di turisti svizzeri e tedeschi"

di Redazione

"Più di 12 milioni di presenze, una crescita esponenziale. Nel Tigullio gli operatori stanno già lavorando molto bene. La notizia della sospensione dei cantieri è importante"

"Con la pandemia abbiamo rilanciato il turismo di prossimità ma il 2021 è stato anche l'anno della crescita esponenziale di turisti tedeschi e svizzeri i cui arrivi da giugno a dicembre sono cresciuti del 50% rispetto al 2019 arrivando a più di 12 milioni di presenze, ben oltre gli 8-9 milioni stimati".

Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino, intervenendo all'Economic forum Giannini di Chiavari, dedicato al turismo dopo la pandemia.

"Quest'anno gli operatori, in special modo proprio nel Tigullio stanno già lavorando molto bene nei week end e stanno registrando prenotazioni in crescita per aprile, maggio e addirittura fino a luglio. La notizia della sospensione dei cantieri nelle autostrade liguri durante i ponti di primavera, ottenuta anche grazie all'impegno di Regione ai tavoli di confronto con il Ministero e le concessionarie, è certamente una buona notizia e, dopo tanti disagi, è senza dubbio motivo di stimolo per i turisti a venire da noi".