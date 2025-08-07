Chiavari: influencer su OnlyFans non dichiara 55mila euro, scoperta dalla GdF

Un'influencer residente nel Tigullio è finita sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza di Genova per una consistente evasione fiscale legata alla sua attività su OnlyFans, piattaforma dove gli utenti possono acquistare contenuti esclusivi a pagamento.

L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Chiavari, rientra nell’ambito delle attività ordinarie di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale portate avanti quotidianamente dal Comando Provinciale. La verifica si è concentrata su una donna che, attraverso la pubblicazione di foto, video, dirette e interazioni a pagamento, riceveva regolari compensi da parte di utenti privati.

Analizzando i conti correnti, le banche dati in uso al Corpo e le informazioni pubblicamente disponibili online, i finanzieri hanno accertato che i pagamenti – provenienti direttamente dalla sede estera della piattaforma – non risultavano in alcun modo dichiarati al fisco italiano. Secondo quanto ricostruito, l’attività della donna è stata inquadrata come prestazione di lavoro autonomo di natura artistico-professionale, e i redditi non dichiarati sono stati quantificati in circa 55.000 euro nell’arco di quattro anni.

L'influencer è ora chiamata a rispondere di violazioni amministrative legate alla presentazione incompleta o infedele delle dichiarazioni fiscali, oltre che per l’omessa fatturazione ai fini IVA. Nessuna contestazione penale è emersa al momento, ma la posizione resta sotto osservazione da parte delle autorità.

