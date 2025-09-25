Chiavari, Hi-Lex investe nel fotovoltaico: nuovo impianto da 275 kW a Sampierdicanne

Nuovo passo verso la sostenibilità per Hi-Lex, azienda leader nella produzione di componenti per l’industria automobilistica: è stato completato l’impianto fotovoltaico installato sul tetto dello stabilimento di Sampierdicanne, a Chiavari.





Con una potenza complessiva di 275 kW, il nuovo impianto – realizzato su una superficie piana di circa 2.000 metri quadrati – comprende 670 moduli fotovoltaici e garantirà una produzione annua stimata di 300 MWh di energia pulita. Una quota che coprirà circa il 20% del fabbisogno energetico dello stabilimento.





"Questa nuova iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di efficientamento e sostenibilità che stiamo portando avanti dal 2021", ha dichiarato Alessio Bertetta, Energy Manager di Hi-Lex. "Continueremo a valutare ulteriori soluzioni per ampliare la nostra produzione energetica da fonte solare, compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli immobili aziendali".





L’impianto fotovoltaico è parte di un più ampio piano aziendale di transizione energetica, che ha già portato alla sostituzione di circa 800 corpi illuminanti in fabbrica con soluzioni a basso consumo, generando un risparmio del 70% sui consumi legati all’illuminazione e del 15% sui consumi complessivi.





Tra le altre azioni, anche la promozione della mobilità elettrica interna: sono state installate nove colonnine di ricarica da 22 kW ciascuna per i veicoli aziendali, e per il 2025 è previsto un accordo per l’acquisto del 100% dell’energia da fonti rinnovabili, rispetto al 30% attuale.

