Chiavari, gli ITS Academy si presentano agli studenti del Tigullio: focus su formazione e futuro professionale
di R.S.
L’evento ha l’obiettivo di far conoscere ai giovani le opportunità formative post-diploma offerte dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Circa 300 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori del Tigullio parteciperanno all’incontro di presentazione del sistema ITS Academy ligure, in programma martedì 14 ottobre alle ore 9.30 presso l’Auditorium San Francesco di Chiavari.
L’evento ha l’obiettivo di far conoscere ai giovani le opportunità formative post-diploma offerte dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), percorsi di alta specializzazione tecnica sempre più richiesti dal mondo del lavoro e capaci di facilitare l’ingresso occupazionale dei diplomati.
Ad aprire l’incontro, i saluti istituzionali del sindaco di Chiavari Federico Messuti e dell’Assessore regionale alla Scuola, Università, Formazione e Orientamento, Simona Ferro.
A seguire, le presentazioni dei referenti delle principali realtà ITS liguri:
-
Silvia Alcozer, Direttore ITS-ICT Accademia Digitale Liguria
-
Paola Vidotto, Direttore ITS Accademia Italiana della Marina Mercantile
-
Aldo Werdin, Presidente ITS Turismo Liguria
-
Simona Lazzarotti, Coordinatrice ITS per l’Efficienza Energetica
-
Roberto Guido Sgherri, Presidente e Direttore ITS La Spezia per il Made in Italy e la Mobilità Sostenibile
-
Enrico Zelioli, Presidente ITA Accademia Ligure Agroalimentare
Durante la mattinata, gli studenti potranno approfondire i vari indirizzi proposti in Liguria, dalla logistica al digitale, dal turismo alla sostenibilità energetica, fino ai settori agroalimentare e marittimo, con una panoramica concreta su sbocchi lavorativi, esperienze pratiche e collaborazioni con le imprese.
L'incontro si inserisce nell'ambito delle attività di orientamento e promozione dell’istruzione tecnica superiore, sostenute dalla Regione Liguria per rispondere in modo mirato alle esigenze del mercato del lavoro e al tempo stesso fornire ai giovani strumenti efficaci per costruire il proprio futuro professionale.
