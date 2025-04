Chiavari, Forum Giannini, tunnel Fontanabuona al centro del dibattito. Giampedrone: "Via ai lavori nel 2026"

“Credo che il 2025 sarà l’anno in cui si concluderà l’iter autorizzativo, dopo l’esito positivo della Valutazione di Impatto ambientale nazionale poche settimane fa. Traguardiamo nei primi mesi del 2026 l’avvio del cantiere del primo lotto per avere il tunnel della Fontanabuona operativo fra il 2031 e il 2032”. Così Giacomo Raul Giampedrone, assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria nel suo intervento all’Economic Forum Giannini di Chiavari, nell’ambito del dibattito su ‘La sfida delle infrastrutture per dare valore alla costa e alle vallate dell’entroterra’.

“Quello che è accaduto ieri con l’incidente in A12 che ha paralizzato la viabilità nel Tigullio, in un tratto interessato da un cantiere che verrà smontato tra pochi giorni per tutto il periodo delle festività fino al 5 maggio – prosegue l’assessore regionale - ha reso plasticamente l’urgenza di puntare a una ‘ridondanza’ di infrastrutture per garantire alternative di collegamento tra entroterra e costa in una regione come la nostra che vive una carenza molto forte di nuove opere. In questo quadro è fondamentale che tutte le Istituzioni sostengano la manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra rete autostradale, che in pochi anni, dal 2019 ad oggi, è al centro di un piano straordinario per recuperare un gap di mancati interventi nei venti o trent’anni precedenti. Questo va fatto cercando di mitigare i disagi per tutelare anche le esigenze di cittadini e imprese, attraverso quel tavolo tecnico di confronto attivato dal 2019 da Regione Liguria e ministero con le concessionarie”.

Per quanto riguarda il tunnel della Fontanabuona, “si tratta di un’opera di cui si parla da almeno cinquant’anni – ricorda l’assessore alle Infrastrutture – che ha avuto una gestazione lunghissima legata anche ai costi di realizzazione. C’è stato un dibattito infinito anche sotto il profilo politico ma oggi siamo finalmente a un punto di non ritorno. Certamente oggi – conclude - la Val Fontanabuona è un’area molto attrattiva dal punto di vista imprenditoriale e commerciale, vicina ad una costa in costante sviluppo anche turistico: una volta realizzato il tunnel, la sua funzionalità sarà certamente molto più elevata rispetto al suo valore economico”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.