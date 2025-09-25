Chiavari, basket: Aurora debutta in serie C, sabato la prima sfida contro il Torino Teen

L’Aurora Basket Chiavari è pronta a tornare sul parquet della Serie C. Dopo la promozione conquistata lo scorso anno, la squadra esordirà sabato sera, 27 settembre, alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Sanpierdicanne, contro il Torino Teen, nel primo turno del girone ligure-piemontese.

A distanza di anni dall’ultima partecipazione a questo livello, il ritorno in Serie C rappresenta un passaggio importante per la società chiavarese, che si affaccia alla nuova stagione con una rinnovata dirigenza, ma nel segno della continuità tecnica. Confermato infatti coach Giuliano Marenco, così come il gruppo storico protagonista della promozione dalla Serie D, al quale sono stati aggiunti alcuni innesti mirati con esperienza nella categoria.

L’obiettivo stagionale è chiaro: confermare la permanenza in Serie C, costruendo allo stesso tempo le basi per una crescita graduale e duratura. In quest’ottica, il club ha deciso di puntare in modo convinto sul settore giovanile, rafforzando le collaborazioni con altre realtà del Tigullio e promuovendo una visione che unisce sviluppo sportivo e radicamento sul territorio.

Con oltre cento atleti tesserati, dal minibasket alla prima squadra, l’Aurora Basket non vuole essere solo una società sportiva, ma un vero punto di riferimento per la città di Chiavari e per gli appassionati di pallacanestro dell’intera area.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.