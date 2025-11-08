Chiavari, al via la stagione della Filarmonica: “Il viaggio dell’uomo” tra Beethoven, Mahler, Poulenc e jazz

Parte domani, alle 10.30 nell’Auditorium San Francesco di Chiavari, la nuova stagione musicale della Società Filarmonica di Chiavari, intitolata “Il viaggio dell’uomo”.





Il cartellone propone sei concerti in programma tra novembre e gennaio, ospitati nei luoghi più suggestivi della città — l’Auditorium San Francesco e la Cattedrale di N.S. dell’Orto — per un percorso che unisce musica e spiritualità attraverso epoche e stili diversi: dal classicismo di Beethoven al romanticismo di Mahler, fino alle sonorità contemporanee del jazz e del soul.





Protagonisti dei concerti saranno i solisti dell’Orchestra “La Superba”, impegnati anche in esecuzioni cameristiche, mentre gli appuntamenti dedicati al jazz vedranno sul palco i musicisti della Tigullio BB Jazz Orchestra.





Tutti i concerti si terranno la domenica. Il concerto inaugurale di domani, dal titolo “Il gioco e l’equilibrio”, aprirà la stagione con musiche di Poulenc e Beethoven.

