Champions League, Pro Recco travolge lo Jadran 16-7 e vola in testa al girone

La Pro Recco non sbaglia alla “Sciorba”: con una prestazione dominante, i campioni d’Italia battono lo Jadran Herceg Novi 16-7 e si portano in testa al gruppo B di Champions League.





Protagonista assoluto Alvaro Granados, autore di quattro reti, premiato anche come miglior marcatore della partita. Emozioni anche prima del fischio d’inizio con la premiazione di Aleksandar Ivovic, per le sue tredici stagioni in biancoceleste e i 32 trofei vinti con il club.





Partita a senso unico: dopo il vantaggio montenegrino, la squadra di Sandro Sukno ribalta subito il risultato e chiude il primo tempo sul 5-1, grazie alle reti di Granados, Pavillard, Cannella e Iocchi Gratta (foto Schenone9. Nella seconda metà di gara, Nicosia blinda la porta e Recco dilaga fino al +9, con gol spettacolari di Cassia, Condemi, Durik e Presciutti.





«È stata una bella serata a Genova – ha commentato Sukno –. Abbiamo giocato con intensità e qualità, soprattutto in pressing e transizione. La squadra cresce di partita in partita».





Marcatori Pro Recco: Granados 4, Cannella 3, Pavillard 2, Iocchi Gratta 3, Cassia 1, Condemi 1, Durik 1, Presciutti 1.

Parziali: 5-1, 3-1, 4-3, 4-2.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.