CEVA Logistics e KIKO Milano vincono “Il Logistico dell’Anno 2025” grazie al nuovo sistema di automazione retail

CEVA Logistics e KIKO Milano si aggiudicano il premio “Il Logistico dell’Anno 2025” di Assologistica nella categoria “Innovazione in ambito tecnologico”, grazie al nuovo sistema di automazione dedicato alla gestione del canale retail europeo del brand cosmetico. Il progetto, sviluppato nel sito CEVA di Pognano (BG), rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla prima automazione premiata nel 2021, migliorando in modo rilevante produttività, qualità operativa, sostenibilità e flessibilità nella gestione degli oltre 850 store europei di KIKO Milano.

Una partnership strategica e un modello avanzato di logistica integrata - Attiva dal 2011, la collaborazione tra CEVA Logistics e KIKO Milano è oggi un punto di riferimento nel settore della logistica retail. Il magazzino di Pognano funge da hub centrale per quattro canali di vendita — retail, e-commerce, franchising e wholesale — integrati in un’unica infrastruttura. Con il recente avvio del nuovo sistema automatizzato, la capacità operativa è raddoppiata, arrivando fino a un milione di pezzi al giorno, mentre il 70% dei volumi è ora gestito dal nuovo sorter.

“Questo premio riconosce un progetto che incarna la nostra visione di logistica intelligente, condivisa e sostenibile” ha dichiarato Claudio Boschetti, Managing Director Contract Logistics Italy di CEVA Logistics, sottolineando la sinergia tra tecnologia, persone e processi.

Per Matteo Ghidoli, Chief Operations Officer di KIKO Milano, l’automazione rappresenta “un investimento strategico che rende la supply chain più dinamica, sostenibile e competitiva”, migliorando capacità di allestimento, qualità del servizio e condizioni di lavoro degli operatori.

