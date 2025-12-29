Cetacei: avvistati 87 esemplari nelle acque di Ponente, area sempre più idonea a riproduzione

Nel corso del 2025 i ricercatori dell’associazione Delfini del Ponente hanno registrato l’avvistamento di 87 cetacei durante le attività di monitoraggio nel tratto di mare del Ponente ligure. In particolare sono stati osservati 53 tursiopi e 32 stenelle striate, oltre a una balenottera comune e un capodoglio.

L’attività di ricerca non si è limitata ai cetacei, ma ha interessato anche l’avifauna marina. "Abbiamo osservato migliaia di uccelli appartenenti a numerose specie – spiegano il presidente Davide Ascheri e la vicepresidente Elena Fontanesi – dalle sule alle berte, dalle pulcinelle di mare alle gazze marine, fino a stercorari e sterne". Segnalata anche la presenza in mare di mobule e della tartaruga Caretta caretta.

Nel corso dell’anno l’associazione ha effettuato 56 uscite di ricerca, superando le 500 ore di attività in mare e percorrendo oltre 2.000 chilometri.

Particolarmente significativo il dato sui tursiopi: nel 2025 sono stati catalogati sei nuovi neonati, portando a oltre 60 il numero totale dal 2018. "È una conferma – sottolineano Ascheri e Fontanesi – che quest’area sta diventando sempre più importante per la nascita e la crescita dei piccoli".

Sul fronte della tutela delle tartarughe marine, l’associazione ha seguito direttamente sei nidi. In totale sono state deposte 522 uova, di cui 494 si sono schiuse, con un tasso di successo del 95%.

Fondamentale anche il contributo dei volontari: 85 i TartaVolontari coinvolti nelle attività di monitoraggio e protezione. Durante l’anno sono state inoltre recuperate tre tartarughe marine in difficoltà e trasferite all’Acquario di Genova per le cure necessarie; due di esse sono già state liberate in mare.

