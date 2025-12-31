Ceranesi: Montaldo presenta la lettera di dimissioni, Comune al voto in primavera. Arriva il commissario

Telenord.it lo aveva anticipato: l'epilogo era segnato, non l'esatta giornata. Quel momento è arrivato nelle ultime ore dell'anno, ossia, a San Silvestro: il sindaco di Ceranesi, Claudio Montaldo, ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino e il Comune - trascorsi i 20 giorni di possibile ripensamento che paiono improbabili - accoglierà il commissario. Da lì, le elezioni nella prima finestra utile della primavera.

Montaldo non aveva più i numeri fondamentali per proseguire la sua missione amministrativa, in questo modo evita anche il passaggio dal primo consiglio comunale del 2026.

L'ex sindaco, tuttavia, non ha mancato di ribadire alcuni temi nel corso della sua lettera d'addio:

"Con la presente rassegno le dimissioni non revocabili dall'incarico di Sindaco del Comune di Ceranesi. La crisi aperta nella maggioranza che ha sostenuto la mia candidatura, e il lavoro di tre

anni e mezzo, insieme alla mancata approvazione del Bilancio previsionale 2026-28 rendono assolutamente necessaria la decisione, per semplice rispetto delle regole democratiche. Dispiace constatare che la crisi è nata indipendentemente e nell'assoluta indifferenza degli autori verso il proficuo lavoro svolto in questi anni, ben testimoniato dal volume degli investimenti realizzati e in atto, e dalle iniziative già illustrate nel Consiglio comunale del 18-11-2025. E' motivo di grande rammarico constatare che l'interruzione dell'attività provoca l'arresto di importanti azioni ed investimenti, primo fra tutti il rifacimento del servizio d' illuminazione pubblica, per cui è pronto il Progetto e nel Bilancio, non approvato, la previsione del relativo mutuo di 750.000 euro. Nei nostri intenti i lavori si sarebbero svolti nel 2026, permettendo tra l'altro di risparmiare costi notevoli di manutenzione ordinaria (50.000 euro anno), oltre il minore costo della "bolletta energetica". Peccato che si perda un anno e relativo denaro. Più di ogni altra cosa questo esempio spiega l'insensatezza di una decisione che, per motivi risibili ed incomprensibile ostilità verso il Sindaco, provoca un danno reale e concreto alla Comunità condannando Ceranesi a sei mesi di blocco dell'attività non ordinaria con la gestione del Commissario Prefettizio. Con l'occasione desidero ringraziare gli Assessori e i Consiglieri che fino all'ultimo hanno voluto condividere il percorso che abbiamo intrapreso nel 2022 e tutti i dipendenti dell'Amministrazione, che in questi anni hanno reso possibile il raggiungimento degli obiettivi. Ringrazio i Consiglieri di minoranza, che si sono avvicendati in Consiglio, per il contributo e le sollecitazioni. Lascio e lasciamo un Comune in uno stato migliore, con la coscienza di aver svolto con quotidiano impegno ed onore il mio e il nostro compito dal primo all'ultimo giorno, sempre con piena assunzione di responsabilità, in particolare nei momenti più difficili, quando i numerosi eventi atmosferici ci hanno costretto ad assumere decisioni drastiche a tutela della popolazione".







Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.