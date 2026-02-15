Ceranesi, l'ex sindaco: "Viabilità? Ciclabile fatta solo perchè c'erano i soldi e ora c'è più inquinamento"

Non ha ancora sciolto le riserve su una nuova candidatura a sindaco di Ceranesi, paese in cui la sua maggioranza si è stoppata dopo metà mandato per conflittualità interne. In attesa di quella decisione, Claudio Montaldo, già amministratore pubblico del Comune di Genova e di Regione Liguria, parla da cittadino polceverasco dello stato della viabilità lungo il torrente Polcevera e, lontano da qualsiasi incarico, affonda le parole in una situazione che non pare destinata a migliorare.

"Il giudizio sulla pista ciclabile può essere solo che negativo. Comprendo come cancellare tutto, ora, sarebbe uno spreco di denaro pubblico. Tuttavia, ci sono ancora risorse per migliorare la situazione esistente creata solo perchè c'erano i soldi ma senza tenere conto dei flussi di traffico. La beffa? Aver pensare qualcosa in chiave verde, seppur in modo lodevole, e notare che ci sia più inquinamento di prima provocato dal lungo serpentone di auto in coda. Ripeto, ci sono gli spazi per migliorare, ma serve un po' di coraggio da parte del Comune di Genova".

