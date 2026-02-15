Albenga, inaugurato il nuovo pontile della Darsena: un investimento da 200 mila euro per cittadini e pescatori

Albenga celebra un’importante opera di riqualificazione con l’inaugurazione del nuovo pontile della Darsena. All’evento hanno preso parte l’assessore regionale alla Pesca, Alessandro Piana, il sindaco Riccardo Tomatis, l’Amministrazione comunale, le autorità locali, le associazioni di categoria e numerosi cittadini.





Il progetto, finanziato da Regione Liguria con un investimento di 200 mila euro destinato al comparto ittico, ha permesso non solo la costruzione del nuovo pontile, ma anche la sistemazione dell’area circostante e della strada di accesso alla struttura.





“Questo intervento rappresenta un punto di riferimento per la comunità e per il settore della pesca – ha spiegato Piana –. Non si tratta solo di un’opera funzionale ai pescatori, ma anche di uno spazio accessibile e fruibile per tutti, capace di valorizzare la Darsena e di integrarsi con la vita della città”.





Il pontile è stato progettato con una duplice funzione: circa tre quarti della struttura sono destinati a passeggio e attività ricreative, mentre la parte restante è riservata alla pesca professionale. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità: la nuova viabilità consente il superamento delle barriere architettoniche, permettendo a persone con difficoltà motorie di godere dello spazio in totale sicurezza.





L’assessore ha inoltre evidenziato alcune criticità tecniche ancora presenti, legate alla presenza di massi sotto il pontile che potrebbero rendere più complicato l’attracco per le imbarcazioni di maggiori dimensioni. “Siamo già al lavoro con i tecnici per trovare la soluzione migliore, in modo da intervenire prima dell’avvio della stagione balneare – ha sottolineato Piana –. Il dialogo costante con chi vive il mare ogni giorno è il metodo con cui intendiamo affrontare ogni situazione”.





Con il nuovo pontile, Albenga punta a coniugare valorizzazione turistica, inclusività e sostegno alla pesca professionale, offrendo alla città uno spazio rinnovato, sicuro e fruibile da tutti.

