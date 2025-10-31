Ceranesi: incendio domestico, casa satura di fumo, due bambini al Gaslini

Momenti di paura nella serata di ieri a Canonero, nel Comune di Ceranesi, dove un incendio è divampato intorno alle 22 all’interno di un’abitazione. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma in pochi minuti un fitto fumo nero ha riempito i locali, costringendo la famiglia a chiedere aiuto.





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, arrivati con automedica e ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa di Ceranesi.





Due bambini, di 12 anni e più piccoli di età, sono stati trasportati in via precauzionale all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova per gli accertamenti del caso, dopo aver respirato il fumo sprigionato dall’incendio.





Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione si sono protratte fino a tarda notte.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.