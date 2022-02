Cairo Montenotte, il centrodestra sul candidato sindaco: "Prima vediamo cosa succede con l'Ospedale"

di Redazione

"La decisione sulla candidatura dipende da quelle sulla sanità locale". Un messaggio a Toti, nella sua doppia veste di presidente e assessore

La decisione sulla candidatura a sindaco di Cairo dipende dalle decisioni sulla sanità locale. Ed è per questo che i partiti del centrdestra hanno deciso di attendere quelle che saranno le prospettive relative all’ospedale di Cairo uno dei temi più sentiti dal territorio nella prossima tornata elettorale. Questo il messaggio del centrodestra dopo l'incontro fatto per decidere la candidatura nell'importante centro. Un messaggio che pare destinato a Giovanni Toti, presidente della Regione e assessore alla Sanità, che non ha partecipato all'incontro perchè non invitato.

Hanno partecipato invece i coordinatori regionali Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Umberto Calcagno (Udc) mentre Carlo Bagnasco (Forza Italia) e Andrea Costa (Noi con l’Italia) erano collegati in videoconferenza.