Elezioni di Chiavari e Cairo Montenotte: il centrodestra si compatta. Ma senza Toti

di Redazione

Lunedì 28 febbraio fissati due incontri ma questa volta, dopo l'incontro di ieri da Bucci, il Governatore non è stato invitato

Dopo l'incontro di ieri sera nell'ufficio del sindaco di Genova Marco Bucci, presente anche il leader di Cambiamo Giovanni Toti, il centrodestra si compatta in vista delle elezioni di Chiavari e Cairo Montenotte. Ma questa volta Toti non ci sarà. Non è stato invitato.

Sono stati fissati due appuntamenti lunedì 28 febbraio: al mattino incontro a Chiavari, nel pomeriggio Cairo.

Parteciperanno i coordinatori regionali Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Andrea Costa (Noi con l’Italia) e Umberto Calcagno (Udc), accompagnati dai coordinatori locali. All’ordine del giorno la scelta dei candidati sindaci in entrambi i Comuni e le alleanze.