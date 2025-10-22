Centro Universitario del Ponente: cultura, socialità e inclusione al centro della formazione

Uno spazio dove l’università incontra il territorio, promuovendo cultura, socialità e inclusione. Il Centro Universitario del Ponente si racconta attraverso la voce di Massimo Pittaluga, responsabile delle relazioni pubbliche del CUP, ospite in studio, e con un collegamento dal territorio: Anna Li Vigni intervista Ivana Ghio, coordinatrice didattica del Centro. Un’occasione per approfondire progetti, attività e prospettive di una realtà formativa sempre più radicata nel ponente genovese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.