Centro del riuso Amiu: in via Bologna gli oggetti 'inutili' trovano una seconda vita

Un servizio dedicato al nuovo Centro del Riuso di via Bologna, dove oggetti considerati “inutili” trovano una seconda vita grazie al recupero e alla sostenibilità. In collegamento Simone Galdi, che ci mostra come funziona la struttura, quali materiali vengono salvati e le storie di chi contribuisce a ridurre sprechi e rifiuti.

