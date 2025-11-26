Attualità

Centro del riuso Amiu: in via Bologna gli oggetti 'inutili' trovano una seconda vita

di Simone Galdi

Come funziona la struttura, quali materiali vengono salvati e le storie di chi contribuisce a ridurre sprechi e rifiuti

Piave Motori - Usato

Un servizio dedicato al nuovo Centro del Riuso di via Bologna, dove oggetti considerati “inutili” trovano una seconda vita grazie al recupero e alla sostenibilità. In collegamento Simone Galdi, che ci mostra come funziona la struttura, quali materiali vengono salvati e le storie di chi contribuisce a ridurre sprechi e rifiuti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: