Centro del riuso Amiu: in via Bologna gli oggetti 'inutili' trovano una seconda vita
di Simone Galdi
Come funziona la struttura, quali materiali vengono salvati e le storie di chi contribuisce a ridurre sprechi e rifiuti
Un servizio dedicato al nuovo Centro del Riuso di via Bologna, dove oggetti considerati “inutili” trovano una seconda vita grazie al recupero e alla sostenibilità. In collegamento Simone Galdi, che ci mostra come funziona la struttura, quali materiali vengono salvati e le storie di chi contribuisce a ridurre sprechi e rifiuti.
