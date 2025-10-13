Centri estivi 2025, al via il bando in Liguria: 2 milioni per le famiglie

Da oggi, lunedì 13 ottobre, è ufficialmente aperto il bando regionale per i voucher Centri Estivi 2025, destinato a sostenere le famiglie liguri che hanno iscritto i figli a centri estivi o attività educative svolte tra l’11 giugno e il 12 settembre 2025.

La misura, finanziata da Regione Liguria con 2 milioni di euro, prevede rimborsi fino a 90 euro a settimana per ciascun figlio, in base al reddito ISEE. Potranno accedere al contributo le famiglie con ISEE fino a 30mila euro, per un massimo di sei settimane.

«Con questo intervento vogliamo offrire ai più giovani occasioni di crescita e socialità, ma anche supportare concretamente i genitori nella conciliazione tra lavoro e famiglia», spiegano gli assessori Simona Ferro (Tutela dell’infanzia) e Marco Scajola (Programmazione FSE).

Le richieste possono essere presentate fino al 28 novembre 2025 sul portale Bandi online di FILSE. La graduatoria sarà stilata in base al valore ISEE, con priorità ai redditi più bassi.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.filse.it e bandifilse.regione.liguria.it.

