Attualità

Cengio, l'ex bunker anti aereo diventa centro di stagionatura dei migliori formaggi

di Gilberto Volpara

Prodotti unici con cremosità impossibile da creare altrove

SettimoLink

Protagonista della sfida, la famiglia Pera. A Cengio, confine tra Liguria e Piemonte, ha acquistato e convertito in centro di affinamento un ex bunker bellico.

Oggi, lì vengono stagionati i migliori formaggi del nord ovest. A occuparsi del restauro, lo studio d'architettura Armellino&Poggio per una nuova ed efficace attrativa dell'entroterra savonese.

"Obiettivo ulteriore, creare un punto vendita con relative dimostrazioni" spiegano i titolari. 

