Cengio, l'ex bunker anti aereo diventa centro di stagionatura dei migliori formaggi

Protagonista della sfida, la famiglia Pera. A Cengio, confine tra Liguria e Piemonte, ha acquistato e convertito in centro di affinamento un ex bunker bellico.

Oggi, lì vengono stagionati i migliori formaggi del nord ovest. A occuparsi del restauro, lo studio d'architettura Armellino&Poggio per una nuova ed efficace attrativa dell'entroterra savonese.

"Obiettivo ulteriore, creare un punto vendita con relative dimostrazioni" spiegano i titolari.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.