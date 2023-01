Cengio, completamente ubriaco arriva con l'auto sui binari della ferrovia: stop ai treni per un'ora

Ubriaco, imbocca in auto la ferrovia della tratta Savona-Torino e percorre 50 metri sui binari poi resta incastrato sulla strada ferrata. Per sua fortuna, non stavano arrivando treni e un passante, che ha visto la scena, ha chiamato i carabinieri. E' successo, ieri intorno alle 17.30 nel comune di Cengio (Savona) in località Genepro. Il Compartimento della Polfer di Genova ha provveduto a fermare immediatamente la circolazione dei convogli nelle due direzioni di marcia. Sul posto, assieme all'equipaggio dei Carabinieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, che si sono da subito adoperati per rimuovere il veicolo.

Il conducente del veicolo, un uomo di 56 anni residente zona, è risultato positivo all'etilometro, con un tasso alcolico rilevato superiore al triplo del massimo consentito. E' stato denunciato per guida in stato di ebrezza e, sin da subito, si è visto ritirare la patente in attesa delle valutazioni della Prefettura. Le strutture ferroviarie non hanno subito danni mentre l'auto, non sequestrata perché intestata a una terza persona, è stata danneggiata. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata alle successive ore 18.25, grazie al lavoro celere e coordinato di tutti i soccorritori.