Cena condivisa, una tavolata lunga un centro storico: oltre 4mila persone tra residenti e turisti

Un evento unico all’insegna della convivialità, della socializzazione e dell’inclusione. Sabato 24 maggio 2025, dalle ore 19.30 alle 22.00, una lunga tavolata ha attraversato il cuore della città, da Piazza San Giorgio fino alla Commenda di Prè, trasformando i vicoli del centro storico in un grande spazio di incontro aperto a tutti.

L’iniziativa era rivolta a chi vive, abita o semplicemente ama questa parte autentica della città. Nessun obbligo e nessun costo: la partecipazione era gratuita e aperta a chiunque volesse condividere un pasto, un sorriso, una chiacchierata. Bastava scegliere una zona, una tavolata e unirsi, portando con cibo e bevande oppure acquistandoli presso le tante attività commerciali aperte per l’occasione.

Non si trattava solo di mangiare insieme, ma di riscoprire il valore dello stare in compagnia, abbattendo barriere e distanze attraverso un gesto semplice ma potente: sedersi a tavola l’uno accanto all’altro. Che si decidesse di condividere le proprie vivande o semplicemente godersi la cena in compagnia, il messaggio è stato chiaro: Genova è una città da scoprire, incontrare e abbracciare.

Un appuntamento che ha regalato emozioni in uno dei luoghi più suggestivi della città, compresa la sottoscritta che scrive che si è lasciata catturare da una tavolata di persone che arrivavano da luoghi diversi e con le quali ho trascorso una bellissima serata allargando amicizie e scoprendo mondi dkiversi: ognuno con la sua storia e la sua vita.

"È dall'anno scorso che si fa e nasce perché il centro storico che, come voi tutti sapete è uno spazio aperto a tutti e così ci è venuto in mente di fare una cena che fosse il il più possibile condivisa fra tutti, che quindi qualsiasi etnia non c'è distinzione. di etnie. Abbiamo portato i tavoli, le panche grazie all'aiuto di associazioni del centro storico e che grazie anche ad alcuni sponsor siamo riusciti ad affittare. La partecipazione rispetto all'anno scorso è stata ancora maggiore perché quest'anno avevamo 4.000 prenotazioni a cena ancora da iniziare. Poi in realtà vi devo dire la verità che a un certo punto è saltato tutto, nel senso che non riuscivamo più a star dietro alle persone: appena mettevamo giù i tavoli c'era chi si sedeva", così Alberto Scotto del Civ di piazza Banchi.

