Celle Ligure: chiuso temporaneamente casello autostradale

Alle ore 14:00 circa, sulla Autostrada A10 Genova-Savona, è stata temporaneamente chiusa la stazione di Celle Ligure in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per le provenienze da Genova. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza della segnaletica verticale, sollecitata dal vento forte che sta interessando l’area in queste ore.









