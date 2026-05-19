Cds Casa della Salute e Ansaldo Energia insieme per la prevenzione

GENOVA - Si consolida la collaborazione tra il Gruppo Ansaldo Energia e CDS – La tua casa della salute attraverso un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla promozione del benessere all’interno dell’ambiente lavorativo. Il progetto, rivolto ai dipendenti del Gruppo Ansaldo Energia, prevede l’accesso gratuito a esami, screening e visite specialistiche dermatologiche, urologiche, endocrinologiche e cardiologiche, svolte direttamente negli spazi aziendali.

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con CDS, si articolerà in due fasi – una a giugno e una a settembre – e vedrà il coinvolgimento di professionisti sanitari dedicati. CDS metterà inoltre a disposizione il nuovo mezzo mobile attrezzato, progettato per portare servizi sanitari e attività di prevenzione direttamente all’interno delle aziende e dei territori nei quali opera.

Attraverso questa collaborazione, CDS rafforza ulteriormente il proprio impegno nel supportare aziende e lavoratori con servizi dedicati alla medicina del lavoro, sviluppando soluzioni sempre più accessibili, capillari e orientate ai bisogni delle persone e delle aziende.

“Siamo felici di affiancare una realtà di grande rilievo come Ansaldo Energia in un progetto dedicato alla prevenzione” afferma Omar Lafi, Chief Business Development Officer di CDS. “Progetti come questo rappresentano un tassello importante nella strategia di sviluppo della Medicina del

Lavoro in CDS e rafforzano l’impegno al fianco dei nostri partner per incentivare l’accesso a percorsi di screening”.

L’iniziativa conferma l’impegno condiviso di Ansaldo Energia e CDS nel promuovere una maggiore cultura della prevenzione, facilitando l’accesso ai controlli sanitari e incentivando percorsi orientati al benessere e alla salute.

“Questo progetto si inserisce nel percorso di attenzione alla salute e alla sicurezza che Ansaldo Energia porta avanti a favore delle proprie persone,” dichiara Massimo De Ferrari, responsabile Environment, Health & Safety di Ansaldo Energia. “La collaborazione con CDS ci consente di offrire ai nostri dipendenti opportunità concrete di screening e prevenzione, semplificando l’accesso ai controlli sanitari e contribuendo in modo concreto al loro benessere.”

CDS – LA TUA CASA DELLA SALUTE - Fondata nel 2013, CDS-Casa della Salute è un network di

poliambulatori specialistici nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire a

tutti i cittadini un servizio sanitario di alta qualità. Dal 2020 è controllata da Italmobiliare, una delle principali

holding di investimento italiane, quotata alla Borsa Italiana e controllata dalla famiglia Pesenti. Italmobiliare

ha dato grande impulso al piano di sviluppo di CDS, che conta oggi 43 poliambulatori tra Liguria, Piemonte,

Valle d’Aosta e Sardegna, impiega oltre 700 dipendenti, più di 1.200 medici ed eroga ogni anno 1,3 milioni

di prestazioni sanitarie. Dal 2025 CDS ha assunto lo status giuridico di Società Benefit.





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