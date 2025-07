Cdm Futsal promossa in Serie A, Regione Liguria la premia: "Cavalcata straordinaria"

“Oggi celebriamo una promozione straordinaria, frutto di impegno, sacrificio e determinazione. Nella stagione appena conclusa, la CDM Futsal è stata protagonista di una grande cavalcata, culminata con la vittoria ai rigori nella finale playoff contro il Pescara, che ha sancito il ritorno in Serie A dopo quattro anni”. Con queste parole l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro ha accolto e premiato in Sala della Trasparenza la CDM Futsal, la squadra genovese neopromossa nella massima serie di calcio a 5.

“Questa squadra – ha proseguito l’assessore – rappresenta un autentico orgoglio per lo sport ligure. Con i suoi 300 tesserati a Genova e la prima squadra di base a Campo Ligure, dimostra come lo sport possa essere volano di crescita non solo per il capoluogo, ma anche per le aree dell’entroterra. In un anno così significativo in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, tornare ad avere una squadra di futsal nella massima serie è un grande risultato di cui poter andare fieri. Complimenti al presidente Matteo Fortuna, all’allenatore Hugo de Jesus e a tutti i giocatori, che con il loro esempio ispirano le nuove generazioni e diffondono sul territorio una disciplina spettacolare e in continua crescita”.

