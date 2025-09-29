Genoa

Cda Genoa, Zangrillo non si è dimesso. Adamoli: "Deciderà tra un mese l'assemblea degli azionisti". Via libera al bilancio

di m.m.

Piave Motori - T-ROC

"E' stato un Cda dai lunghi coltelli, infuocato, all'insegna della contrapposizione Zangrillo-Blazquez. Il tempo dirà perché i protagonisti, ciascuno per propria parte, si è spinto in questa direzione. La notizia emersa è che l'ex presidente non si è dimesso dal Consiglio e una decisione verrà presa dalla prossima assemblea degli azionisti tra circa un mese sulla base di una revoca per giusta causa".

Lo ha rivelato a Telenord, durante Tgn calcio dell'ora di pranzo, Gessi Adamoli commentando il Consiglio di Amministrazione del Genoa svoltosi stamane in uno studio notarile in via delle Casacce a Genova.

Intanto è stato dato parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Ecco l'intervento integrale del giornalista.

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

genoa cda zangrillo blazquez

Condividi: