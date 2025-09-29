Cda Genoa, Zangrillo non si è dimesso. Adamoli: "Deciderà tra un mese l'assemblea degli azionisti". Via libera al bilancio

"E' stato un Cda dai lunghi coltelli, infuocato, all'insegna della contrapposizione Zangrillo-Blazquez. Il tempo dirà perché i protagonisti, ciascuno per propria parte, si è spinto in questa direzione. La notizia emersa è che l'ex presidente non si è dimesso dal Consiglio e una decisione verrà presa dalla prossima assemblea degli azionisti tra circa un mese sulla base di una revoca per giusta causa".

Lo ha rivelato a Telenord, durante Tgn calcio dell'ora di pranzo, Gessi Adamoli commentando il Consiglio di Amministrazione del Genoa svoltosi stamane in uno studio notarile in via delle Casacce a Genova.

Intanto è stato dato parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Ecco l'intervento integrale del giornalista.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.