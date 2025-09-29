Cda Genoa, Zangrillo non si è dimesso. Adamoli: "Deciderà tra un mese l'assemblea degli azionisti". Via libera al bilancio
di m.m.
"E' stato un Cda dai lunghi coltelli, infuocato, all'insegna della contrapposizione Zangrillo-Blazquez. Il tempo dirà perché i protagonisti, ciascuno per propria parte, si è spinto in questa direzione. La notizia emersa è che l'ex presidente non si è dimesso dal Consiglio e una decisione verrà presa dalla prossima assemblea degli azionisti tra circa un mese sulla base di una revoca per giusta causa".
Lo ha rivelato a Telenord, durante Tgn calcio dell'ora di pranzo, Gessi Adamoli commentando il Consiglio di Amministrazione del Genoa svoltosi stamane in uno studio notarile in via delle Casacce a Genova.
Intanto è stato dato parere favorevole all'approvazione del bilancio.
Ecco l'intervento integrale del giornalista.
