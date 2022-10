Cavalli dell'Aveto, Toti: "Situazione sotto controllo, faremo tutto alla luce del sole. Non si speculi sulla loro sorte"

"Stiamo seguendo con attenzione la vicenda dei cavalli dell'Aveto e vogliamo rassicurare i tanti che mi hanno scritto preoccupati: la situazione è sotto controllo, i cavalli sono stati recintati in sicurezza in una zona erbosa nel comune di Borzonasca, con acqua e fieno in abbondanza come concordato con tutti i soggetti interessati. Sono anche presidiati costantemente. Maltrattare i cavalli, portarli al macello o sfruttarli non è nella volontà di nessuno tanto meno la mia". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito alla vicenda dei sette cavalli dell'Aveto che ora si trovano in un recinto nei pressi del lago di Giacopiane.

"Questi animali - ricorda Toti - hanno creato alcuni disagi e provocato altrettanti incidenti agli abitanti della zona pertanto possono rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica. Per questo l’intenzione, se le analisi che verranno fatte daranno esito positivo, è semplicemente quella di trasferirli in altura lontano dalla case, senza fare loro del male. Ogni operazione - sottolinea il governatore - sarà fatta alla luce del sole e verificabile da tutti coloro che vorranno controllare. Questo significa essere dalla parte degli animali, tutelando e rispettando anche le esigenze dei cittadini. Evitiamo di speculare o alimentare timori e paure sulla sorte dei cavalli che non esistono, come è stato fatto pochi mesi fa con i cinghiali di Spezia".