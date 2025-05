Catanzaro-Sampdoria 2-2: cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria torna da Catanzaro con un pari che serve a poco, dati i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza. Realisticamente le speranze sono al lumicino, solo la matematica concede margine a una squadra che non ha saputo capitalizzare la superiorità numerica dell'ultimo quarto di gara. Senza i sei punti tra Salernitana e Juve Stabia, e potrebbero non bastare, sarà disastro.

Evani schiera in attacco Borini e Coda. Si parte con grande cautela da entrambe, il solo tiro nel primo quarto d'ora è di Venuti dalla distanza, con una bella azione personale e il pallone che sibila poco alto sul sette. Si manovra a ritmi non altissimi e il cross di Vieira trova pronto Depaoli, per il colpo di testa imprendibile per Pigliacelli. La Sampdoria dopo il vantaggio però si rattrappisce, il Catanzaro accentua il pressing e i blucerchiati soffrono. Nel finale di tempo i blucerchiati non riescono a farsi vedere dalle parti del portiere calabrese, accusando una certa confusione di idee. Il Catanzaro pareggia al 45' e il gol viene confermato anche dal Var.

Pareggio tutto sommato giusto a fine tempo, con la Sampdoria che era passata in vantaggio grazie al preciso colpo di testa di Depaoli su assist di Vieira al 23'. Nel finale di tempo arriva la risposta del Catanzaro con la rete di Brighenti che fredda Cragno da due passi dopo un rimpallo in area sul corpo di Riccio. Nervosismo a ridosso del duplice fischio con Ayroldi costretto ad ammonire Yepes e Iemmello. In avvio di ripresa il Catanzaro segna con Biasci, che beffa Riccio e Altare in maniera surreale.

Peggio ancora in avvio di ripresa: su lancio lungo Biasci beffa i centrali doriani e porta in vantaggio i padroni di casa. Ci pensa Coda a trovare il pari della speranza, sfruttando un errore della difesa giallorossa capitalizzato da Yepes. E' il 135esimo gol in Serie B per Massimo Coda che eguaglia Stefan Schwoch in testa alla classifica marcatori di sempre. Escono Venuti e Borini, dentro Bereszynski e Niang. Ci prova Depaoli dalla distanza, nessun problema per Pigliacelli. La doppia ammonizione di Pompetti lascia al 64' il Catanzaro in dieci e la Sampdoria gioca l'ultimo quarto di gara in superiorità numerica. All'80' molti dubbi per una trattenuta su Niang in area calabrese.



LA PARTITA

PRIMO TEMPO

3' Punizione dalla sinistra di Borini, palla in area calabrese, la difesa rinvia.

8' Ci prova Venuti dalla distanza, pallone alto di poco.

16' Tiro di Sibilli dalla distanza, tutto facile per Pigliacelli.

18' Quagliata cade al limite dell'area doriana ma Ayroldi ferma tutto per un fallo precedente dello stesso esterno giallorosso.

21' Coda prova un contropiede ma il cross al centro è preda dei giallorossi.

22' GOL SAMPDORIA. Su cross di Vieira dalla destra Depaoli colpisce di testa nell'angolino. 0-1

26' La reazione del Catanzaro è di Antonini, su cross di Pompetti: colpo di testa sul fondo.

28' Altro colpo di testa di Antonini che anticipa tutti in area avversaria su un calcio di punizione messo in mezzo da Pompetti. Cragno blocca senza problemi.

33' Iemmello scatta sul filo del fuorigioco e prova il servizio rasoterra per Biasci che era però finito troppo avanti rispetto al passaggio del compagno. La difesa della Samp si salva in corner.

45' GOL CATANZARO Su azione d'angolo pareggia Brighenti. 1-1.



SECONDO TEMPO

47' GOL CATANZARO. Biasci si incunea tra Riccio e Altare e segna. 2-1

51' GOL SAMPDORIA. Coda sfrutta un errore difensivo dei calabresi e pareggia. 2-2

64' Espulso Pompetti per doppia ammonizione. Catanzaro in dieci.

68' Ci prova Depaoli dalla distanza, nessun problema per Pigliacelli.

72' Fallo in attacco di Depaoli, il Catanzaro torna a respirare dopo qualche minuto di difficoltà.

85' Ilie crossa in area doriana, Antonini va a terra ma Ayroldi lascia correre con ampi gesti tra le proteste del pubblico di casa.







CATANZARO-SAMPDORIA 2-2

RETE: 22' Depaoli, 45' Brighenti, 46' Biasci, 50' Coda.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Šitum, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci. All.: Caserta

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Curto, Altare, Riccio; De Paoli, Vieira (67' Benedetti), Yepes (80' Akinsanmiro), Sibilli, Venuti (57' Bereszynski); Borini (57' Niang), Coda (80' Abiuso). All.: Evani

ARBITRO: Ayroldi.

NOTE: ammoniti Quagliata, Venuti, Yepes, Iemmello.

