Castelnuovo Magra, nuova sede della Protezione Civile in un immobile confiscato alla criminalità
Cofinanziamento di Regione Liguria: l’ente ha stanziato 100 mila euro per la ristrutturazione, a cui il Comune contribuisce con 38 mila euro
La Protezione Civile di Castelnuovo Magra avrà presto una nuova sede all’interno di un immobile precedentemente confiscato alla criminalità organizzata. Oggi sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione dell’edificio di Via Montecchio, assegnato al Comune dal Ministero dell’Interno.
Il progetto è finanziato grazie a un cofinanziamento di Regione Liguria: l’ente ha stanziato 100 mila euro per la ristrutturazione, a cui il Comune contribuisce con 38 mila euro.
Un investimento per la comunità - “Si tratta di un’operazione di grande valore per tutta la comunità”, commentano il sindaco Katia Cecchinelli (nella foto) e l’assessore Pietrobono. L’iniziativa rientra nel programma di potenziamento della Protezione Civile, fondamentale per gestire emergenze, attività di prevenzione e assistenza sul territorio.
Il gruppo di volontari locali, in costante crescita, sarà così dotato di una sede con spazi più ampi e servizi strutturati, migliorando l’operatività e la collaborazione con le altre strutture comunali e regionali.
