Caso Toti, Pd Genova: "Bucci sia rimosso dall'incarico di commissario"

"Chiediamo al Governo la rimozione del sindaco di Genova Marco Bucci dal doppio ruolo di commissario per la ricostruzione post crollo del ponte Morandi e per il tunnel subportuale di Genova". Così il segretario del Partito Democratico a Genova e capogruppo in Consiglio comunale Simone D'Angelo (nella foto) commenta gli sviluppi dell'inchiesta in Liguria.

"Il quadro che va delineandosi in questi giorni rispetto al sistema di corruzione e perseguimento di interessi privati che governava la nostra Regione è di una gravità inaudita. - afferma D'Angelo - L'estensione di questo sistema malato non è ancora del tutto chiara e non coinvolge al momento - dal punto di vista penale - l'operato dell'amministrazione comunale. Eppure molti sono gli elementi di ambiguità su quanto compiuto dall'amministrazione Bucci".

"I documenti sulle erogazioni private depositate alla Tesoreria della Camera dei Deputati rivelano che per la campagna elettorale del 2022 il sindaco di Genova, ha ricevuto 140 mila euro di donazioni, - afferma il consigliere comunale del P Alberto Pandolfo - di cui la metà è arrivata dal Comitato Giovanni Toti e dalla Lega Liguria, che ne avevano ricevuti, in quel periodo e per somme cospicue, a loro volta da operatori portuali oggi al centro dell'inchiesta che sta conducendo la magistratura, che deve continuare a compiere il suo lavoro in modo assolutamente indipendente".