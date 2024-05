Caso Toti, Colucci si dimette da a.d. di Innovatec: "Nessun addebito, ma devo tutelare azienda"

Innovatec S.p.A.quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che nel corso del cda tenutosi in data oggi , "il dott. Pietro Colucci ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratore delegato e consigliere di amministrazione".

"E' con profonda amarezza che ho annunciato al cda di questa mattina, le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di ceo del Gruppo e da quelle di consigliere di alcune sue controllate", si legge in una comunicazione di Colucci, rivolta ai membri del Consiglio di amministrazione. Questa decisione, che non è in alcun modo collegata all'andamento dell'inchiesta genovese, "per la quale non ho ricevuto a oggi alcun avviso né addebito", ma "all'ampio rilievo che è stato riservato alla mia posizione nella stampa nazionale".

"Il sostegno al movimento Cambiamo, avvenuto negli anni 2016/19, cioè a quasi 5 anni da oggi - prosegue la nota -, è stato eseguito quando non avevo alcun incarico nel gruppo, e quindi ho l'obbligo morale di tenere Innovatec indenne da ogni coinvolgimento. E' un atto di doverosa deferenza e rispetto verso i miei azionisti, i miei colleghi, i miei investitori e tutti gli stakeholder. Credo altresì sia un atto di doveroso riguardo verso l'Autorità inquirente, le cui azioni possono essere liberamente criticabili, ma che vanno, a mio giudizio, sempre rispettate - scrive Colucci -. Lascio un Gruppo sano e fortemente managerializzato, perfettamente in grado di centrare gli obiettivi di Piano, senza farsi condizionare da vicende mie personali cui la Innovatec è del tutto estranea".

"Ho voluto personalmente esprimere, con il Consiglio tutto, profonda graditudine per la sensibilita` dimostrata dal Dott. Colucci con questa decisione - ha scritto il presidente Elio Catania -. Al di là dei puri aspetti giudiziari, la sua decisione esprime infatti in pieno i suoi valori di rispetto per l'Impresa, per i suoi azionisti e per gli interlocutori tutti a piena garanzia della continuità operativa di Innovatec nel proseguire il percorso verso gli obiettivi di sviluppo che la società si è prefissata".