Caso Hannoun, ministro Piantedosi: "Indagine ha squarciato il velo su sostegno a Hamas"

L'indagine che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, "pur con la doverosa presunzione di innocenza, ha squarciato il velo su attività che, dietro il paravento di iniziative in favore della popolazione palestinese, venivano sistematicamente dirottate verso strutture di Gaza riconducibili all'egida di Hamas per finalità di terrorismo. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ad un'interrogazione al question time del Senato.

"È un dato - ha sottolineato Piantedosi - su cui richiamo l'attenzione soprattutto di chi in alcune occasioni ha manifestato acritica vicinanza a personaggi coinvolti nell'indagine, sottovalutando, pur in buona fede, la delicatezza e la complessità di contesti che si muovono in un'area non sempre netta tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi".

"Il rischio che le odierne forme di radicalismo e di estremismo possano evolvere in qualcosa di più preoccupante - ha assicurato il ministro - è alla costante attenzione delle forze dell'ordine e del ministero dell'Interno, che sta dedicando risorse cospicue su questo fronte. La minaccia terroristica è approfondita anche nell'ambito delle riunioni settimanali del Comitato analisi strategica antiterrorismo che costituisce il punto di raccordo e coordinamento degli apparati di sicurezza impegnati su questo fronte, anche in un quadro di forte cooperazione operativa con le strutture antiterrorismo dei Paesi europei ed extraeuropei".

"Resta, infine, necessario - ha concluso - rafforzare tutti gli strumenti utili sul piano della prevenzione, a cominciare da quello imprescindibile del rimpatrio dei soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale che, dall'inizio della legislatura ad oggi, è avvenuto per oltre 200 casi".

