Caso Hamas: il racconto della sopravvissuta alla strage del 7 ottobre
di Redazione
Un racconto che offre uno sguardo personale su una tragedia che ha segnato profondamente l’opinione pubblica internazionale
Mentre a Genova la magistratura indaga su Hamas, il 7 ottobre torna al centro di una testimonianza diretta e toccante. A Telenord parla infatti Hadar Sharvit, sopravvissuta alla strage del 7 ottobre 2023, che racconta la propria esperienza e le conseguenze umane e psicologiche di quell’attacco. Un racconto di memoria e consapevolezza, che offre uno sguardo personale su una tragedia che ha segnato profondamente l’opinione pubblica internazionale e continua a interrogare il presente.
