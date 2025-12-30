Caso Hamas: il racconto della sopravvissuta alla strage del 7 ottobre

Mentre a Genova la magistratura indaga su Hamas, il 7 ottobre torna al centro di una testimonianza diretta e toccante. A Telenord parla infatti Hadar Sharvit, sopravvissuta alla strage del 7 ottobre 2023, che racconta la propria esperienza e le conseguenze umane e psicologiche di quell’attacco. Un racconto di memoria e consapevolezza, che offre uno sguardo personale su una tragedia che ha segnato profondamente l’opinione pubblica internazionale e continua a interrogare il presente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.