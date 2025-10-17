Caso 777 Partners: bufera giudiziaria negli USA per Josh Wander, ex azionista di maggioranza del Genoa

Una tempesta giudiziaria si abbatte su 777 Partners, il fondo che ha detenuto la proprietà del Genoa CFC dal 2021 al 2024. Al centro dell’inchiesta c’è Josh Wander, co-fondatore del gruppo e figura chiave nel periodo di gestione del club rossoblù, oggi finito nel mirino della procura federale statunitense con l’accusa di frode.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, sulla base di documenti giudiziari desecretati giovedì, Wander avrebbe ingannato investitori e finanziatori per un valore di circa 500 milioni di dollari. Le indagini puntano a far luce su operazioni finanziarie ritenute opache, che coinvolgerebbero direttamente le attività del fondo.

Il caso sta suscitando forte attenzione anche in Italia, data la recente uscita di 777 Partners dal Genoa e il loro coinvolgimento nel panorama calcistico europeo. Resta ora da capire se e in che misura queste vicende giudiziarie avranno ripercussioni anche sui club precedentemente legati al fondo.

