Casinò di Sanremo: al via la nuova stagione teatrale, da Greggio a Bizzarri. Otto spettacoli da ottobre a maggio

Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale del Casinò di Sanremo, che si preannuncia ricca di nomi noti e proposte di qualità. Il cartellone si apre venerdì 31 ottobre con Ezio Greggio e il suo spettacolo autobiografico "Una vita sullo schermo", per concludersi a maggio 2026 con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri in "Le nostre donne".

A presentare l’iniziativa è stato stamani Alessandro Sindoni, assessore al Turismo di Sanremo: “Si tratta di otto proposte che attraversano i più diversi generi per soddisfare i gusti del pubblico. Vogliamo offrire momenti di svago, ma anche riflessioni, toccando pagine importanti del teatro e della società contemporanea”, ha dichiarato.

Il programma prosegue domenica 16 novembre con Stefano Fresi in "Dioggene", mentre domenica 11 gennaio 2026 sarà la volta di Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in "Indovina chi viene a cena". Il 5 febbraio, Giampaolo Morelli porterà sul palco "Le scomode verità e tre storie vere".

Appuntamento con la commedia classica domenica 15 marzo, con Max Pisu e Chiara Salerno in "Sarto per signora". Il 31 marzo, spazio all’ironia pungente di "Contrazioni pericolose", con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta.

Grande teatro anche ad aprile: Massimo Popolizio sarà protagonista di "Furore" il 24 aprile, prima del gran finale con "Le nostre donne", venerdì 22 maggio, interpretato da tre volti amatissimi del teatro e della televisione: Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.

Tutti gli spettacoli andranno in scena alle ore 21, nella storica sala del Casinò di Sanremo, che si conferma uno dei principali punti di riferimento per l’arte, la cultura e l’intrattenimento della Riviera ligure.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.