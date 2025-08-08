Casei Gerola, nuova vita per l’ex fornace Cecosa: al via progetto logistico e riqualificazione urbana
di R.S.
Progetto di centro logistico su una superficie complessiva di 120.000 mq, con 32.000 mq coperti e circa 35.420 mq di superficie lorda di pavimento
Un nuovo capitolo si apre per l’ex fornace La Cecosa di Casei Gerola, rimasta inutilizzata per oltre dieci anni. L’area industriale, acquistata nel 2022 all’asta da Officine Mak, è ora passata di mano alla società di sviluppo immobiliare Figura11, parte del Gruppo Cordifin, pronta a concretizzare un’importante operazione di rigenerazione urbana.
Il piano prevede la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di un moderno centro logistico su una superficie complessiva di 120.000 metri quadrati, con 32.000 metri quadri coperti e circa 35.420 mq di superficie lorda di pavimento. L’intervento, localizzato in via Po nella frazione Gerola Nuova, punta a integrare in modo sostenibile la nuova struttura con il territorio circostante.
Una delle componenti centrali del progetto riguarda la viabilità. Verrà infatti realizzato un nuovo accesso nei pressi del cimitero, con una rotonda sulla SS 755 Gerolese, evitando così il passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato. Una scelta strategica, condivisa dal Comune, per ridurre al minimo l’impatto sul traffico locale.
