Casa Raphael, il Comune di Genova trasferisce 60 persone in strutture alberghiere
di Redazione
È in corso lo sgombero di Casa Raphael, la struttura abitativa al centro di una lunga vicenda sociale e giudiziaria, dove questa mattina sono intervenute le autorità competenti con il supporto del Comune di Genova.
Sul posto sono presenti assistenti sociali, Protezione civile e Polizia Locale, impegnati nell’assistenza alle persone che occupavano la residenza. L’amministrazione comunale – che da mesi segue la situazione – ha comunicato che sta predisponendo il trasferimento di circa 60 persone in idonee strutture alberghiere, assicurando che tutti i nuclei familiari resteranno uniti.
Il Comune ha ricordato come la gestione del caso sia frutto di un percorso di presa in carico interistituzionale, condotto insieme a Prefettura, Questura e Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di garantire una soluzione abitativa temporanea e dignitosa alle famiglie coinvolte.
