Casa, a Genova calano i prezzi ma crescono gli affitti, quadrilocali le abitazioni più richieste
di R.S.
Genova si conferma un’anomalia nel panorama immobiliare nazionale: mentre nelle grandi città italiane i prezzi degli immobili continuano a salire (+2,2% in media nel primo semestre 2025), il capoluogo ligure registra un calo dello 0,5%, unico tra i principali centri urbani. Lo rileva l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che fotografa un mercato ancora attivo ma influenzato dalla domanda orientata verso tipologie più ampie e da un’offerta limitata.
A Genova, infatti, il quattro locali è la tipologia più ricercata (43,9% delle richieste), complice il costo degli immobili ancora accessibile rispetto ad altre città. Tuttavia, i tempi medi di vendita restano tra i più lunghi in Italia: 132 giorni, contro i 107 della media nazionale.
Parallelamente, sul fronte delle locazioni, si segnala un deciso aumento dei canoni d’affitto, con Genova e Torino in testa alla crescita tra le grandi città. Il bilocale da affittare offre oggi una rendita annua lorda del 5,8%, mentre la scarsità di offerta — legata anche al timore della morosità e alla persistenza degli affitti brevi — frena il mercato.
A livello nazionale, le compravendite sono aumentate del 9,5% rispetto al 2024 e si prevede che nel 2025 si sfioreranno le 750 mila transazioni, spinte anche da un maggiore accesso al credito. Si riduce però l’incidenza degli acquisti per investimento, mentre cresce l’interesse di acquirenti stranieri in cerca di stabilità.
