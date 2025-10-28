Carrozzina elettrica contro auto guidata da Josep Martinez: muore anziano

Questa mattina, intorno alle 9.30, un anziano che viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica, è morto investito da un'auto guidata da Josep Martinez, attuale secondo portiere dell'Inter, che in passato ha vestito la maglia del Genoa. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo lungo un tratto di strada rettilineo, che collega l'abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone.

Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre arrivava l'auto di Martinez. Il portiere, in stato di choc, sta ora effettuando dei controlli. Subito dopo l'incidente l'Inter ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu. In segno di rispetto, la scelta del club milanese è stata quella di annullare l'incontro tra l'allenatore e la stampa in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza.

