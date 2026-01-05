Carro: muore pensionato nell'auto caduta in un burrone

Tragico incidente stradale in Val di Vara. Un pensionato di 86 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria auto nel comune di Carro, finendo in un burrone. L’uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi: sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco e l’elicottero Drago, rientrato alla base dopo l’accertamento del decesso. La polizia stradale sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

