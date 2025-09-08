Caro scuola, Truzzi (pres. onor. Assoutenti): "Spese ridotte acquistando libri usati, ma occorrono politiche differenti"
di F.S.
Il 15 settembre le campanelle scolastiche torneranno a suonare per milioni di studenti italiani - in alcune regioni lo hanno già fatto. Per le famiglie l'inizio dell'anno scolastico significa fare i conti con nuovi costi per l'acquisto del materiale scolastico.
Non solo libri e quaderni nella lista della spesa, in totale la calcolatrice puo' segnare fino a 1400 euro da spendere per ogni alunno.
"Difficile fare una previsione, pero' comprare libri e materiale usato potrebbe far risparmaire alle famiglie italiane dal 15 al 40% della spesa totale - dice a Telenord il presidente onorario di Assoutenti Liguria Furio Truzzi
nel video l'intervento completo durante Live Liguria
