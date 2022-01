Caro bollette, piscine allo stremo. Da Telenord l'appello al Governo: "Aiutateci"

di Matteo Angeli

"Siamo disperati, non possiamo più andare avanti così". Il viceministro Castelli: "Abbiamo istituito un fondo per voi, metteremo altri soldi"

I gestori delle piscine, oltre all’emergenza e agli ingenti costi casati dal covid, si trovano ad affrontare dallo scorso mese di dicembre il gravoso rincaro dei costi energetici.

Ne abbiamo parlato a Telenord durante l'ultima puntata di "Fatti e Misteri". Ospite il viceministro dell'Economia Laura Castelli a cui Massimo Fondelli, amministratore unico di My Sport, la società che gestisce anche La Sciorba di Genova, ha potuto fare delle domande e chiarirle ancopra una volta la situazione in cuoii versa l'intero settore.

“E’ un altro macigno sui nostri bilanci – spiega Fondelli - il cui peso è ora al primo posto nella lista delle priorità da affrontare. Una sfida nella sfida, su una strada che è sempre in salita. Però – chiude l’amministratore di My Sport - abbiamo resistito prima, e resisteremo ora. Teniamo aperti, consapevoli del valore del nostro ruolo. Noi ci siamo!”