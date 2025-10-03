Carlo Felice: "Don Giovanni", parte stasera col capolavoro mozartiano la stagione lirica

Il Teatro Carlo Felice apre stasera la stagione lirica 2025-2026 con Don Giovanni di Mozart, in scena da stasera in un nuovo allestimento. L’opera, tra le più amate del repertorio, racconta la parabola di un seduttore impenitente, sospeso tra ironia e tragedia, simbolo eterno della sfida ai limiti morali.

La regia è affidata a Damiano Michieletto, tra i nomi più apprezzati della scena internazionale, che propone una lettura contemporanea del personaggio, calandolo in un contesto urbano e attuale. Completano il team artistico Paolo Fantin per le scene, Carla Teti per i costumi e Fabio Barettin per le luci.

La direzione musicale è affidata a Constantin Trinks, direttore tedesco noto per l’equilibrio tra rigore e sensibilità, qualità ideali per interpretare la partitura mozartiana. Sul palco un cast di livello internazionale, con voci selezionate per dare vita a tutti i principali ruoli dell’opera: da Leporello a Donna Anna, da Zerlina al Commendatore.

Con questa produzione, il Carlo Felice conferma la volontà di coniugare tradizione e innovazione, inaugurando una stagione pensata per coinvolgere un pubblico ampio, attento alla qualità e al linguaggio del presente.

