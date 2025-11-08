Carlo Conti direttore artistico della nuova edizione di Area Sanremo
di Anna Li Vigni
Saranno due i giovani artisti che il presentatore porterà direttamente al Festival 2026 nelle “Nuove proposte”
Carlo Conti direttore artistico della nuova edizione di Area Sanremo che porterà due giovani artisti direttamente al Festival 2026 nelle “Nuove proposte”.
Dal 29 ottobre sono aperte su www.areasanremo.it le iscrizioni per giovani talenti tra i 16 anni già compiuti e i 29 anni non ancora compiuti al 1° gennaio 2026, desiderosi di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. A dicembre, al Palafiori, si terranno le audizioni, accompagnate da un programma ricco di esperienze nella seconda edizione della Area Sanremo Music Week. La manifestazione culminerà il 14 dicembre con la finale di “Sarà Sanremo”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Addio a Peppe Vessicchio, storico direttore d'orchestra al Festival di Sanremo
08/11/2025
di Stefano Rissetto
Loano, un tuffo nel passato: 250 figuranti per la rievocazione della battaglia del 1795
08/11/2025
di Redazione
“Il Processo”: tutto esaurito al debutto: attori detenuti in scena al teatro dell’Arca
08/11/2025
di Anna Li Vigni
Sanremo Giovani al via, mentre Carlo Conti prepara un Festival con “almeno 28 Big”
07/11/2025
di Redazione