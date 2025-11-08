Cultura

Carlo Conti direttore artistico della nuova edizione di Area Sanremo

di Anna Li Vigni

29 sec

Saranno due i giovani artisti che il presentatore porterà direttamente al Festival 2026 nelle “Nuove proposte”

Carlo Conti direttore artistico della nuova edizione di Area Sanremo
Piave Motori - T-ROC

Carlo Conti direttore artistico della nuova edizione di Area Sanremo che porterà due giovani artisti direttamente al Festival 2026 nelle “Nuove proposte”.

Dal 29 ottobre sono aperte su www.areasanremo.it le iscrizioni per giovani talenti tra i 16 anni già compiuti e i 29 anni non ancora compiuti al 1° gennaio 2026, desiderosi di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. A dicembre, al Palafiori, si terranno le audizioni, accompagnate da un programma ricco di esperienze nella seconda edizione della Area Sanremo Music Week. La manifestazione culminerà il 14 dicembre con la finale di “Sarà Sanremo”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: