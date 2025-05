Career day, il bilancio di Unige al giro di boa: "Edizione positiva con oltre 500 prenotazioni"

Il Career day dell'Università di Genova è arrivato al giro di boa: iniziato ieri, si concluderà venerdì e farà incontrare oltre 500 studenti di Unige, tra laureati e laureandi, con 78 aziende per lanciare i giovani nel mondo del lavoro. "Il Career day sta andando molto bene - dichiara Antonella Bonfà, capo servizio orientamento per service e inclusione per l'Università di Genova -, siamo andati oltre le 500 prenotazioni ma stiamo accogliendo anche laureandi e laureati che non si erano prenotati". Il salone di via Balbi 5, il palazzo di Giurisprudenza, è affollato dagli studenti, che si alternano ai tavoli dove effettuano i colloqui con le imprese. "C'è coda - chiosa Bonfà -, speriamo di riuscire a fare i colloqui a tutti". L'evento è riservato agli studenti e ai laureati dell'ateneo genovese ma "se arriva qualcuno che ha preso la triennale qua e poi ha preso la magistrale da un'altra parte non lo mandiamo via" dice sorridendo Bonfà.

Profili - Non ci sono profili privilegiati: Bonfà sottolinea come ci siano "aziende legate alla politecnica ma anche quelle interessate a profili umanistici e di scienze sociali. Sono interessati tutti i profili di tutti i corsi di laurea, è un'ottima occasione per sottoporre il proprio curriculum vitae". L'evento continuerà anche domani e venerdì alle 9.30 alle 16. "Ci teniamo tanto - conclude Bonfà -, questa rete con le aziende consente di offrire molte opportunità ai nostri giovani".

