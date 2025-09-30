Career Day 2025: Liguria sempre più hub internazionale del lavoro

È iniziato con numeri da record il Career Day 2025, l’evento di punta del progetto Orientamenti, promosso da Regione Liguria e in programma fino al 3 ottobre a Palazzo della Borsa. Oltre 1.000 partecipanti solo nella prima giornata, circa 200 in più rispetto al debutto dello scorso anno: un dato che conferma la crescita costante dell’iniziativa e il suo ruolo centrale nel panorama nazionale delle politiche attive per il lavoro.

Ad esprimere soddisfazione sono Simona Ferro, assessore alla Formazione e Politiche per l’Occupazione, e Marco Scajola, assessore alla Programmazione FSE: “Un inizio migliore non potevamo aspettarcelo. Il Career Day è sempre più riconosciuto come un punto di riferimento per chi cerca lavoro e per le imprese che hanno bisogno di personale qualificato”.

Nel 2024 erano stati oltre 4.000 i partecipanti complessivi nelle cinque giornate della manifestazione. Alla luce dei dati di apertura, l’edizione 2025 potrebbe facilmente superare quel traguardo. A rafforzare il valore dell’iniziativa è anche il respiro internazionale: quest’anno partecipano aziende da dieci Paesi europei e dal Canada, segno di un crescente interesse verso la Liguria come polo attrattivo per il mondo del lavoro.

