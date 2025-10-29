Carceri in Liguria: focus di Telenord sulla situazione di Pontedecimo, tra sovraffollamento e carenza di personale

I problemi nelle strutture carcerarie liguri sono stati al centro di un approfondimento di Telenord, con particolare attenzione al penitenziario di Pontedecimo. In studio con Katia Gangale è intervenuta Roberta Cavicchioli, segretaria regionale della Uil Liguria, che ha analizzato le criticità e le esigenze del personale e dei detenuti.

In collegamento con Luca Pandimiglio, Fabio Pagani, rappresentante della Uilpa Polizia Penitenziaria, offrendo una testimonianza diretta sulle condizioni operative e le problematiche quotidiane della struttura.

Il focus ha permesso di mettere in luce le principali difficoltà delle carceri liguri, dall’organico insufficiente alla gestione dei detenuti, aprendo un confronto sulle possibili soluzioni e sull’importanza di garantire sicurezza e diritti all’interno degli istituti penitenziari.

