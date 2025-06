Carceri, entro il 2027 nascerà un nuovo provveditorato dedicato alla Liguria

Un nuovo provveditorato dedicato alla Liguria per la gestione delle carceri. È l'idea lanciata dal ministero della Giustizia in risposta alle criticità all'interno degli istituti penitenziari italiani.

Lo ha annunciato questa mattina il sottosegretario del ministero della Giustizia Andrea Ostellari, in seguito a un sopralluogo nel carcere di Marassi, dove solo pochi giorni fa era scoppiata una rivolta nata da alcuni detenuti del penitenziario.

"Lanciamo un'idea, quella della creazione di un provveditorato dedicato non solo a Genova ma alla Liguria - afferma Ostellari - "stiamo investendo molto in termini di assunzioni e strutture, che qualcuno ci ha lasciato in malo stato"

Reinserimento- "Ma soprattutto una chiara idea sul recupero dei condannati - aggiunge Ostellari - attraverso la formazione: nel 98% dei casi chi impara un mestiere non delinque più una volta uscito. È un doppio successo, perché così investiamo in sicurezza"

Tempo - Il nuovo provveditorato, nelle idee del Governo, nascerà entro la fine della Legislatura, ovvero nel 2027: "Intendiamo dare rispetto ai territori, abbandonando l'accorpamento come si faceva in precedenza"

A Marassi - "L'eventuale spostamento del carcere va pensato a livello locale, penso sia più utile, perché gli amministratori locali sanno quali sono esigenze e mancanze. Partiremo dal provveditorato, poi ci penseremo "

Sovraffollamento - Secondo il sottosegretario il problema non si risolve con i cosiddetti 'svuotacarceri': "La via migliore ma più difficile è quella dei programmi di recupero per i detenuti. Assunzioni? Da quando ci siamo noi ce ne sono state 10mila all'anno, se fossero state fatte prima oggi non ci troveremmo in questa situazione"

Il sottosegretario non commenta i recenti fatti avvenuti nel carcere di Marassi, dove centinaia di detenuti si sono ribellati dopo la aggressione sessuale subìta da un prigioniero: "La mia visita era programmata da prima, non è conseguenza di quanto accaduto".

Dichiarazione di Sara Foscolo (Lega) - “Con la Lega al Governo maggiore rispetto e attenzione ai territori. Come annunciato oggi a Genova dal nostro Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, entro fine legislatura la Liguria avrà un Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Sarà autonomo rispetto a quello odierno, con sede a Torino, che comprende Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Dopo questo importante passo in avanti ora occorre continuare a concentrarsi sul nuovo carcere della provincia di Savona. Secondo Ostellari e la Lega, infatti, avere chiuso ogni presidio nel Savonese è stato un errore: è quindi fondamentale individuare quanto prima il sito più idoneo sul territorio per realizzare la struttura. Ringrazio il nostro Sottosegretario per il proficuo lavoro e ricordo che già in passato è venuto in provincia di Savona e ha compiuto diversi sopralluoghi per questa opera necessaria al nostro territorio. La volontà politica c’é, il passo in avanti è stato fatto e l’impegno continua. Auspichiamo che pure questo percorso per il Savonese venga realizzato nel più breve tempo possibile”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

