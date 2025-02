Carburanti sostenibili, l'Europa chiamata ad accelerare la produzione per trasporti marittimi e aerei

L'Associazione Europea degli Armatori (ECSA), Airlines for Europe (A4E) e Transport & Environment (T&E) hanno lanciato un appello alla Commissione Europea e agli Stati membri per accelerare la produzione di carburanti sostenibili destinati al trasporto marittimo e aereo. L'iniziativa arriva in vista della riunione MEPC 83 dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), prevista per aprile, in cui verranno approvate misure a medio termine per ridurre le emissioni di gas serra dal settore marittimo. L'efficacia di queste misure dipenderà dalla disponibilità di combustibili puliti in quantità sufficiente.

Priorità strategica - Le tre organizzazioni chiedono che la produzione di carburanti sostenibili sia inclusa tra le priorità dell'European Clean Industrial Deal (CID), un piano a lungo termine per rafforzare le industrie ad alta intensità energetica e le tecnologie pulite. La Commissione Europea presenterà il CID il 26 febbraio, all'interno dei primi 100 giorni del suo mandato. L'integrazione dei combustibili sostenibili in questa strategia potrebbe rappresentare un punto di svolta per la decarbonizzazione del settore.

Il rapporto Draghi - L'urgenza di investire nei carburanti puliti è stata sottolineata anche dal rapporto Draghi, commissionato dalla Commissione Europea e guidato dall'ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Secondo il documento, sarebbero necessari 100 miliardi di euro all'anno per supportare la transizione energetica nei settori del trasporto marittimo e aereo. Questo investimento sarebbe fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'UE.

Crescita del SAF - Nel settore dell'aviazione, la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) ha registrato un incremento significativo, passando da 300 a 600 milioni di litri annui tra il 2022 e il 2023, secondo i dati di DHL. Tuttavia, questa quantità rappresenta ancora meno dell'1% del consumo globale di carburante per jet. DHL ha dichiarato l'obiettivo di utilizzare il 30% di SAF nelle proprie operazioni entro il 2030, un traguardo ambizioso ma ancora lontano dalla trasformazione completa del settore.

Ostacoli e prospettive - Nonostante gli sforzi, la disponibilità di carburanti sostenibili resta limitata a causa di ostacoli tecnologici, costi elevati e una produzione ancora insufficiente. Le associazioni di settore ribadiscono la necessità di politiche di sostegno, incentivi finanziari e normative più stringenti per accelerare la transizione. Solo un impegno concreto da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri potrà garantire un futuro più sostenibile per il trasporto marittimo e aereo.

